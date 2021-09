Nueva canción y video de Courtney Barnett: “Write A List Of Things To Look Forward To”

El próximo 12 de noviembre es el día en que Courtney Barnett publicará “Things Take Time, Take Time”, su nuevo álbum de estudio, del que hoy conocemos un nuevo adelanto mediante la canción “Write A List Of Things To Look Forward To” y su videoclip disponible al final de esta nota. Recordar que este track se suma a los dos adelantos conocidos anteriormente del LP: “Rae Street” y “Before You Gotta Go”.

El sucesor de “Tell Me How You Really Feel” de 2018, fue grabado con la ayuda de Stella Mozgawa de Warpaint en la producción, dividiendo el trabajo entre Sydney y Melbourne. Todo el material del LP fue compuesto en Melbourne, donde intercaló la composición con actividades de tiempo libre como pintar acuarelas, leer libros, y repasar la filmografía de directores como Agnès Varda y Andrei Tarkovsky a través de The Criterion Channel.

Conoce el nuevo single acá: