Nueva canción y video de Code Orange: “Swallowing The Rabbit Whole”

Ya estamos en la cuenta regresiva para “Underneath“, el próximo LP de Code Orange, del cual ya conocíamos un primer adelanto y ahora tenemos un segundo. Se trata de “Swallowing The Rabbit Whole“, canción que acompaña a la ya estrenada “Underneath“ como parte de los catorce tracks que será este nuevo registro, producido por su baterista Jami Morgan, Nick Rasculinecz (Alice In Chains, Deftones) y Will Yip, y que será estrenado el 13 de marzo.

Escucha el nuevo single, o mira su videoclip, a continuación: