Nueva canción y video de Citizen: “Blue Sunday”

Tras lanzar su primer adelanto “I Want To Kill You”, Citizen llega con un nuevo sencillo, más cerca del indie que del post-hardcore, titulado “Blue Sunday”, el que está acompañado de un videoclip. Este track será parte de su próximo larga duración, “Life In Your Glass World”, que será lanzado el 26 de marzo a través de Run For Cover.

Recordemos que la agrupación visitó nuestro país con el álbum “As You Please” de 2017, antecesor del LP mencionado anteriormente. A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción “Blue Sunday”:

Tracklist de “Life In Your Glass World”: