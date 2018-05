Nueva canción y video de Childish Gambino: “This Is America”

Como se podría haber adivinado, el show debut que At The Drive-In fijó en Chile para el próximo 9 de noviembre en la Cúpula Multiespacio agotó la mayor parte de sus tickets, específicamente, los que estaban disponibles vía Puntoticket. Ahora, sólo se pueden adquirir entradas en los puntos de venta físico, es decir, en tiendas Needle (Drugstore) y Sonar (Paseo Las Palmas). Revisa los precios más abajo.

La banda formada en 1994 por Cedric Bixler-Zavala, a la que dos temporadas después llegaría su amigo Omar Rodríguez-López, aterrizará por primera vez en suelos nacionales bajo el marco de una gira sudamericana de estreno en la región, que también tiene ratificados pasos por Brasil y Argentina.

Consagrado como uno de los nombres fundamentales del post hardcore, el grupo alcanzó a editar tres discos antes de su disolución en 2001 (año a partir del cual empezaría la historia de The Mars Volta), de los que resalta particularmente “Relationship Of Command” (2000), para muchos y muchas, es el mejor trabajo de su carrera.

El material más reciente de At The Drive-In llegó con el buen álbum que es “in•ter a•li•a” (mayo, 2017) -además del EP, “Diamanté” (noviembre, 2017)-, primer registro publicado por la banda después de haber regresado de esta manera a inicios de 2016 (entre 2011 y 2012, la agrupación ofreció algunos shows, encabezando festivales inclusive, pero no se mantuvo tocando por más tiempo, ni lanzó nueva música).

VALORES