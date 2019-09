Nueva canción y video de Chelsea Wolfe: “Deranged For Rock & Roll”

Queda muy poco para la llegada de “Birth Of Violence“, nuevo álbum de Chelsea Wolfe y esperado sucesor del tremendo “Hiss Spun“, publicado en 2017. Este trabajo, contará con once nuevas composiciones, en las que se puede apreciar un sonido que mezcla sus orígenes en la vereda más gótica, con el folk que ha ido realizando posteriormente.

Como motivo de previa a este LP, la artista ha estado lanzando varias canciones como “The Mother Road“, “American Darkness“, y “Be All Things“, por lo que ahora llega el cuarto adelanto de cara a este LP, “Deranged For Rock & Roll“, cuyo video puedes revisar a continuación: