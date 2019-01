Nueva canción y video de Cevladé: “Manzana”

El pasado sábado, Greta Van Fleet hizo su debut en el tradicional programa Saturday Night Live, donde estuvieron tocando dos canciones de su álbum “Anthem Of The Peaceful Army” (2018). Aquellas fueron “Black Smoke Rising“, seguida de “You’re The One“, las cuales, seguramente, escucharemos en su debut en nuestro país.

Recordemos que la banda será parte de la novena edición de Lollapalooza Chile, presentándose el día viernes en la primera jornada, realizando previamente un sideshow en el Teatro Caupolicán, el día 28 de marzo. Los pases para los 3 días siguen disponibles mediante el sistema Puntoticket, a los siguientes valores:

Pase tres días general:

Early Bird $85.000 (AGOTADOS)

Preventa 1: $125.000 (AGOTADOS)

Preventa 2 : $135.000 (AGOTADOS)

Preventa 3: $150.000 (AGOTADOS)

Preventa 4: $170.000

Normal: $190.000

Lolla Lounge (Pase tres días):

Preventa 1: $250.000 (AGOTADOS)

Preventa 2: $300.000 (AGOTADOS)

Normal: $350.000

Lolla Lounge Premium (pase tres días):

Preventa 1: $350.000 (AGOTADOS)

Preventa 2: $390.000 (AGOTADOS)

Normal: $450.000

Mayor información sobre tipo de tickets, ACÁ.

Mientras tanto, los pases diarios puedes adquirirlos también por Puntoticket, con estos valores:

General:

Preventa 1: $90.000 (AGOTADOS)

Preventa 2: $100.000

Normal: $110.000

Lolla Lounge:

Preventa 1: $190.000

Preventa 2: $215.000

Normal: $235.000

Lolla Lounge Premium:

Preventa 1: $250.000

Normal: $275.000

En cuanto a las entradas para el sideshow, también están disponibles mediante el sistema Puntoticket. Acá los valores:

Silla de Ruedas + Acompañante: $22.000

Platea Alta: $20.000

Cancha (Preventa): $25.000 (AGOTADOS)

Cancha: $30.000 (AGOTADOS)

Palco Normal: $50.000 (AGOTADOS)

Mira los videos a continuación: