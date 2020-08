Nueva canción y video de Candlebox: “Let Me Down Easy”

Desde el álbum “Disappearing In Airports” de 2016 que no teníamos novedades musicales de Candlebox, eso hasta ahora, ya que la banda acaba de publicar un nuevo sencillo a través del sello Pavement Entertainment. Se trata de “Let Me Down Easy“, canción que aparecerá en el próximo álbum de la banda, el cual según ellos mismos comentaron, ya fue terminado y está a la espera de publicarse durante los primeros meses de 2021.

El track fue compuesto por el frontman de la banda, Kevin Martin, junto con Peter Cornell, quien además es hermano de Chris Cornell, y cuenta con un videoclip que puedes revisar más abajo.

Revisa el nuevo single a continuación: