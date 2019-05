Nueva canción y video de Bruce Springsteen: “Tucson Train”

El próximo 14 de junio, Bruce Springsteen estrenará su álbum “Western Stars“, el cual ya tiene dos adelantos a su haber: “Hello Sunshine” y “There Goes My Miracle“. Ahora, “El Jefe” nos brinda otro adelanto de este trabajo mediante la canción “Tucson Train“, con videoclip incluido que puedes revisar más abajo.

Este es el primer LP del músico en cinco años, siendo el sucesor de “High Hopes” (2014), con co-produccion por parte de Springsteen junto a Ron Aniello. Además, el álbum contiene apariciones de Jon Brion, Patti Scialfa, David Sancious, Charlie Giordano, Soozie Tyrell, entre otros.