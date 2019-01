Nueva canción y video de Bring Me The Horizon: “Medicine”

Mucho se habló de que Tool finalmente estaría lanzando su esperado nuevo álbum en 2019, y parece que eso está muy cerca de ser una realidad. Esto, porque Maynard James Keenan ha confirmado en su cuenta de Twitter que ya terminó de grabar las voces del nuevo LP, el que ahora pasará al proceso de mezclado y masterización para su lanzamiento en algún punto del año.

Estaremos atentos sobre novedades del disco, así como el lanzamiento de su primer single.

Acá el tweet original:

Update- Final vocals tracked MONTHS ago. Then U.S.-UK-Euro run w #APC. If Tool all inst are tracked, long process of Mixing now. Meanwhile write/film/track w @puscifer for #puscifer2020 & troll the band FBs with wine posts. #funnyshit #whileyouwerewhiningiwasworking

— Maynard J Keenan (@mjkeenan) 4 de enero de 2019