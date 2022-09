Nueva canción y video de Björk: “Ovule”

Luego de confirmarse la primera visita de Kula Shaker a nuestro país como parte del line up del Festival REC, ahora la banda suma una segunda presentación en Chile para el día 3 de noviembre en Club Blondie, donde concretarán su esperado debut en Chile con una selección de los grandes tracks de su catálogo, además de las canciones de su reciente trabajo discográfico: “1st Congregational Church Of Eternal Love And Free Hugs” (2022).

La banda liderada por Crispian Mills tuvo su apogeo en plena época del Britpop donde fueran parte Oasis, Blur, entre otros grandes nombres. Kula Shaker logró instaurar un estilo con sonidos de la India, donde destacan los super éxitos como “Tattva“, “Govinda” y su versión de “Hush“, canción original de Joe South popularizada por Deep Purple en los 60. Junto con estos tracks, también sonarán otros hits de la banda como “Hey Dude“, “Sound Of Drums“, “Mystical Machine Gun”, “Shower Your Love“, entre otros.

La venta de entradas comienza el jueves 15 de septiembre mediante el sistema Punto Ticket. Estos son los valores:

Preventa: $35.000 (primeros 500 tickets)

(primeros 500 tickets) General: $38.000

*Precios no incluyen cargo por servicio.