Nueva canción y video de Big Red Machine junto a Michael Stipe: “No Time For Love Like Now”

Hace un tiempo, Michael Stipe compartió el demo de una canción que había realizado con Aaron Dessner de The National, y hoy, conocemos el resultado final de “No Time For Love Like Now“, track del proyecto Big Red Machine en el que Dessner comparte créditos con Justin Vernon, el hombre a cargo de Bon Iver. Los tres músicos se unieron en esta canción que viene a ser el primer lanzamiento del dúo desde su álbum homónimo de 2018.

La canción fue compuesta por el frontman de R.E.M. junto a Aaron Dessner, siendo producida por este último y contando con orquestación de su hermano, el también miembro de The National, Bryce Dessner. Las letras, en tanto, son autoría de Michael Stipe, mientras que el video es dirigido por Michael Brown.

Revisa el nuevo single del proyecto a continuación: