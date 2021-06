Nueva canción y video de At The Gates: “The Fall Into Time”

Ya conocíamos canciones como “Spectre Of Extinction” y “The Paradox“, pero ahora tenemos una nueva muestra de lo que será el álbum “The Nightmare Of Being” de At The Gates. Esto, porque la agrupación acaba de publicar el videoclip para un nuevo single, “The Fall Into Time“, el que desde un enfoque progresivo da nuevas señales de lo que prepara Tomas Lindberg y compañía para el que será su nuevo álbum de estudio.

El disco, sucesor de “To Drink From The Night Itself” de 2018, fue mezclado y masterizado en Studio Gröndal por Jens Bogren, quien había trabajado anteriormente con la agrupación en 2014 para el álbum “At War With Reality”.

Escucha el single a continuación: