Nueva canción y video de As I Lay Dying: “Blinded”

Poco después de haberse presentado nuevamente en Chile, As I Lay Dying estrena un nuevo adelanto de lo que será “Shaped By Fire“, su próximo álbum. Se trata de la canción “Blinded“, la cual junto a las ya estrenadas “My Own Grave“, y la canción que le da nombre al disco que estará disponible el próximo 20 de septiembre.

Mira el video a continuación: