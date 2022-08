Nueva canción y video de Arctic Monkeys: “There’d Better Be A Mirrorball”

Más que activo ha sido el regreso de Arctic Monkeys, ya que la banda no solo debutó música en vivo y anunció su nuevo disco, si no que ahora presenta oficialmente su primer single en cuatro años. Se trata de la canción “There’d Better Be A Mirrorball”, primer adelanto oficial de su próximo LP “The Car” que llegará el 21 de octubre, y que viene acompañado de un videoclip dirigido por el propio Alex Turner, frontman del cuarteto.

El disco consiste en 10 canciones compuestas por Alex Turner y producidas por James Ford, siendo grabado en Butley Priory en Suffolk, en los RAK Studios de Londres y también en La Frette de Paris. Hace unos días, durante un concierto en Zurich, la banda tocó la canción “I Ain’t Quite Where I Think I Am“ como primera muestra de este disco, pero a falta de una versión oficial de estudio, este es el primer single de cara al LP.

Recordemos que la banda se presentará por cuarta vez en Chile como uno de los headliners de la edición local del festival Primavera Sound, llegando en una gira de promoción de este sucesor de “Tranquility Base Hotel & Casino” de 2018. Toda la información sobre el line up de Primavera Sound Santiago 2022, eventos satélite y entradas, la puedes encontrar ACÁ.

Escucha la canción acá: