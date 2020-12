Nueva canción y video de Anneke Van Giersbergen: “My Promise”

“The Darkest Skies Are The Brightest“ es el nombre del nuevo álbum solista que publicará Anneke Van Giersbergen a través del sello InsideOut Music, y hoy, ya conocemos finalmente el primer adelanto de este trabajo que llegará el próximo 26 de febrero. Se trata de la canción “My Promise“, que además cuenta con un videoclip que puedes revisar al final de esta nota, mostrando el sonido que la artista tendrá en este próximo LP.

Conoce el nuevo single: