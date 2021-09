Nueva canción y video de Animals As Leaders: “Monomyth”

ABBA está de regreso, ya que luego de mucha anticipación, la banda sueca anuncia su reunión con “Voyage“, nuevo disco que será publicado el próximo 5 de noviembre a través de Capitol Records. Para adelantarlo, es que se acaban de estrenar dos nuevas canciones: “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down“, que puedes escuchar al final de esta nota. Pero eso no es todo, ya que Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, anunciaron un concierto en vivo en donde se presentarán con versiones digitales mediante captura de movimiento.

El show estará a cargo de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas, y que ha sido pionera en el desarrollo de nuevas técnicas de animación digital. Dicha presentación será el próximo 27 de mayo de 2022 en un estadio en Londres, que fue especialmente diseñado para la ocasión. “ABBA Voyage” es el nombre del concierto, mientras que el estadio será llamado ABBA Arena, un recinto de última generación con capacidad para 3 mil personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.

Volviendo al LP, este será el primero desde “The Visitors” de 1981, siendo grabado en los estudios Riksmixningsverket, propiedad de Benny Anderson, mediante diferentes sesiones que el conjunto estuvo realizando desde 2018.

Tracklist de “Voyage”:

I Still Have Faith In You When You Danced With Me Little Things Don’t Shut Me Down Just A Notion I Can Be That Woman Keep An Eye On Dan Bumble Bee No Doubt About It Ode To Freedom

Escucha las canciones a continuación: