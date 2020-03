Nueva canción y video de Ana Tijoux: “Antifa Dance”

En tiempos de COVID-19, muchos artistas han estado publicando música para acompañar a sus fans en tan inciertos momentos, por lo que MGMT se suma a aquello con el lanzamiento de un nuevo track. Se trata de “As You Move Through The World“, canción que había sido prometida hace un tiempo cuando el conjunto publicó “In The Afternoon”, con ambas siendo parte de un 12″ que, debido a las complicaciones del coronavirus, está pendiente de ser publicado.

Escucha el nuevo single: