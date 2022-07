Nueva canción y video de Amon Amarth: “The Great Heathen Army”

Camino a lo que será su próximo larga duración, hoy Amon Amarth presenta “The Great Heathen Army“, track que le da nombre a este LP y que se transforma en el segundo adelanto luego de “Get In The Ring“. Este single, además, cuenta con un videoclip dirigido por Pavel Trebukhin y filmado en Riga, Letonia, y que puedes ver al final de esta nota.

Para este disco, la banda grabó junto al productor Andy Sneap, reconocido por su trabajo con Judas Priest, prometiendo ser uno de sus álbumes más pesados.

Conoce el single a continuación: