Nueva canción y video de Alter Bridge: “Wouldn’t You Rather”

Luego de haber anunciado los detalles de su nuevo álbum de estudio, Alter Bridge estrena el primer adelanto de este, tratándose de la canción “Wouldn’t You Rather“. Dicha canción, será parte de “Walk The Sky“, nuevo álbum de estudio que será lanzado el próximo 18 de octubre a través del sello Napalm Records, contando con 14 nuevas composiciones que engloban una retrospectiva a todos los sonidos que la banda ha abordado durante su carrera.

Esta obra, se gestó mediante composiciones creadas por el vocalista Myles Kennedy y el guitarrista Mark Tremonti, las que luego fueron pulidas y complementadas por el bajista Brian Marshall y el baterista Scott Phillips, marcando lo descrito por ellos como su primer trabajo estrechamente colaborativo.

Escucha el track a continuación: