Nueva canción y video de Aldous Harding: “Fever”

Otoboke Beaver tuvo uno de los lanzamientos más destacados de 2019 con su gran álbum “Itekoma Hits“, por lo que sin duda es noticia importante que el cuarteto japonés anuncie los detalles de su próximo larga duración. Esto, porque las asiáticas detallaron lo que será “Super Champon“, álbum que se publicará el 6 de mayo a través de Damnably y que contendrá un total de 18 tracks, donde se incluyen algunas canciones ya publicadas como “I Am Not Maternal” (que estrenó un videoclip disponible al final de esta nota) y “Dirty Old Fart Is Waiting for My Reaction“.

El disco fue grabado por Accorinrin, Yoyoyoshie, Hirochan y Kahokiss en los LM Studio de Osaka, donde trabajaron con Ippei Suda en la producción, prometiendo una mixtura de diferentes estilos y elementos, todo en regla con el sonido que la banda ha demostrado en anteriores lanzamientos. A continuación te dejamos el tracklist, portada y videoclip para una de las canciones presentes en este próximo álbum.

Tracklist de “Super Champon”: