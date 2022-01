Nueva canción y video de A Place To Bury Strangers: “I’m Hurt”

A Place To Bury Strangers lanzará su nuevo álbum el próximo mes, del cual ya tenemos varios adelantos. Hoy, la banda comparte uno más, “I’m Hurt“, tercer single de su próximo trabajo titulado “See Through You“, su sexto álbum de estudio. El single llega de la mano con un videoclip dirigido por Chad Crawford.

Antes, la banda nos había adelantado su próximo álbum con los sencillos “Let’s See Each Other” y “Hold On Tight“.

“See Through You” estará disponible el 4 de febrero de forma digital y el 11 de marzo en formato vinilo, todo, a través del sello Dedstrange.

Revisa el videoclip de “I’m Hurt” a continuación: