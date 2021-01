Royal Blood estrena canción y anuncia nuevo disco: “Typhoons”

El dúo británico da a conocer nuevos detalles de su tercer larga duración titulado “Typhoons”, al igual que su segundo single que lleva el mismo nombre, siendo el sucesor de “How Did We Get So Dark?” (2017), el que está planeado para el 30 de abril a través de Warner.

Recordemos que el primer adelanto de este álbum fue el track “Trouble’s Coming“, y lo último de Royal Blood que se dio a conocer fue el remix de “The Ground Below” junto a Run The Jewels, en su reciente álbum “RTJ4”.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada, y la canción

Tracklist de “Typhoons”: