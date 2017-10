Nueva canción de VUUR: “Freedom – Rio”

lunes, 9 de octubre de 2017

Sólo faltan unos cuantos días para que el nuevo proyecto de Anneke Van Giersbergen tenga su esperado estreno discográfico. VUUR, cuyo significado en neerlandés es “Fuego” o “Pasión”, publicará “In This Moment We Are Free – Cities” el próximo 20 de octubre.

El registro, del que ya se adelantaron sus dos primeros singles -“Days Go By – London” y “My Champion – Berlin“- y que en su concepto tiene una notable relación con Chile, ahora cuenta con un tercer anticipo.

El corte corresponde a “Freedom – Rio“, y lo puedes escuchar a continuación:

