Nueva canción y video de The Darkness: “Southern Trains”

lunes, 25 de septiembre de 2017 | 12:13 pm | No hay comentarios

Los británicos de The Darkness tienen agendado su regreso discográfico para el próximo 6 de octubre a través de “Pinewood Smile“, trabajo que se convertirá en el quinto LP de su carrera y en el sucesor de “Last Of Our Kind” (2015).

Ahora, para seguir con la promoción pre lanzamiento del registro, los encabezados por Justin Hawkins acaban de liberar un nuevo single, “Southern Trains“, el que también llega acompañado de un video que funciona a punta de Snapchat.

Te dejamos con el material aquí: