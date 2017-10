Nueva canción y video de Tarja: “O Come, O Come, Emmanuel”

lunes, 9 de octubre de 2017 | 1:43 am | No hay comentarios

En septiembre pasado, Tarja anunció muy anticipadamente el lanzamiento de un nuevo disco navideño, el que llega a sólo un año de la publicación del último álbum de la cantante finlandesa, “The Shadow Self” (2016) -que fue precedido un par de meses por el EP, “The Brightest Void“-.

El registro llegará bajo el nombre de “From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)” y tendrá su salida el próximo 17 de noviembre. Anticipado sólo por un trailer, ahora el trabajo tiene su primera muestra concreta de música a través de “O Come, O Come, Emmanuel“, corte basado en el clásico de las festividades de fin de año.

Puedes revisar el tema y también su video a continuación:

