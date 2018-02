Nueva canción y video de Ministry: “Twilight Zone”

El próximo 21 de abril se va a celebrar una nueva jornada del Record Store Day, la instancia en que muchas bandas y las propias compañías discográficas renuevan su catálogo con material nunca antes escuchado.

La de esta ocasión será una muy especial para Led Zeppelin, que esta temporada cumple nada menos que 50 años de historia y previamente, con Jimmy Page a la cabeza, ya había anunciado la edición de varios discos nuevos en distintos formatos, como la primera versión en vinilo de “How The West Was Won“, el recordado álbum en vivo de 1972.

Ahora, la banda anunció un nuevo lanzamiento: un single en 7” con tomas inéditas de “Rock And Roll” y “Friends“. La primera canción corresponde a la serie Sunset Sound Mix, bajo la que anteriormente ya habían salido “When The Levee Breaks” y “Stairway To Heaven“, mientras que la segunda se enmarca en las Olympic Studios Mix, salidas de las sesiones de grabación de “Led Zeppelin III” (1970).