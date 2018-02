Nueva canción y video de MGMT: “Me And Michael”

Luego de haber publicado tres adelantos del que será su nuevo larga duración, “Little Dark Age“, los norteamericanos de MGMT por fin anunciaron -muy apretadamente- la fecha de lanzamiento para aquel. Esto, porque mañana, 9 de febrero, será el día del estreno del álbum.

Sin embargo, la banda no se detiene con los avances, y compartió el cuarto single de la producción, “Me And Michael“, el que llega acompañado de un muy divertido video. Antes ya habíamos podido escuchar el corte homónimo de la producción, además de “When You Die“, y “Hand It Over“.

Te dejamos con el material a continuación: