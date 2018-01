Streaming del nuevo disco de Corrosion Of Conformity: “No Cross No Crown”

Streaming de “No Cross No Crown“, el nuevo disco de Corrosion Of Conformity. Se trata del décimo larga duración de la banda norteamericana, y del sucesor de “IX” (2014).

Además del álbum, el grupo encabezado por Woody Weatherman también publicó el video de “The Luddite“, el que puedes ver más abajo.

