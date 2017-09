Nueva canción y video de Circa Survive: “Premonition Of The Hex”

Entre los miles de nuevos lanzamientos discográficos agendados para septiembre, hay uno que resalta con especial fuerza, hablamos del de Circa Survive. Y es que a tres años de la salida de su último álbum, “Descensus” (2014), sabremos si los norteamericanos vuelven con la misma consistencia que han tenido toda su carrera.

La banda tendrá la publicación de “The Amulet” el próximo 22 de septiembre, trabajo que ya reveló sus tres primeros adelantos -“Lustration“, “Rites Of Investiture” y su corte homónimo– y que ahora presenta un cuarto single, “Premonition Of The Hex“, el que también llega acompañado de su respectivo video.

Puedes revisar el material a continuación: