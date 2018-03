Nueva canción y video de At The Gates: “To Drink From The Night Itself”

Han pasado cuatro años desde que los suecos de At The Gates editaron su último larga duración, “At War With Reality” (su primer disco en 19 temporadas), sin embargo, la banda europea ya tiene en carpeta su esperado regreso discográfico.

El grupo volverá el próximo 18 de mayo a través de “To Drink From The Night Itself“, trabajo que significará el estreno de su nuevo guitarrista, Jonas Stålhammar, y que también cuenta con la colaboración de Russ Russell, quien estuvo presente en la creación de “At War With Reality”.

Ahora, el primer single (y video) de la producción -de carácter homónimo- ya está disponible y lo puedes escuchar más abajo.

Semanas movidas para At The Gates considerando que sólo ayer la banda confirmó una nueva visita a nuestro país, y no sólo para presentarse en Santiago, sino que también en Temuco.