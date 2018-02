Nueva canción de Titus Andronicus: “Above The Bodega (Local Business)”

En los primeros días de enero, Titus Andronicus anunciaba su regreso discográfico para el próximo 2 de marzo a través de “A Productive Cough“, esto, después de que la banda publicara su último larga duración en 2015, el ambicioso, pero muy buen “The Most Lamentable Tragedy“.

El álbum, que se transformará en el quinto del grupo liderado exclusivamente por Patrick Stickles, ya había tenido su primer adelanto por medio de “Number One (In New York)“, al que ahora se suma un segundo single titulado “Above The Bodega (Local Business)“. El tema también llega con un video donde se puede ver a la banda tocando en un estudio.

Revisa el material a continuación: