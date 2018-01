Nueva canción de The Voidz: “Leave It In My Dreams”

Luego de que durante cuatro años (hasta diciembre de 2017) se les conociera como Julian Casablancas + The Voidz, ahora la banda lleva por nombre simplemente The Voidz, con el líder de The Strokes siendo un miembro más de la formación.

Es bajo ese nuevo detalle que el grupo norteamericano tendrá el lanzamiento de su segundo disco de estudio, “Virtue“, fijado para salir el próximo 30 de marzo convirtiéndose en el sucesor de “Tyranny” (2014).

Si bien el álbum había sido adelantado por un video de presentación, ahora aquel tiene disponible su primer single. Puedes escuchar “Leave It In My Dreams” a continuación: