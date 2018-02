Nueva canción de Stone Temple Pilots: “The Art Of Letting Go”

Los reformados Stone Temple Pilots están listos para comenzar un nuevo ciclo en su carrera, esta vez, con el cantante norteamericano Jeff Gutt a la cabeza.

Así las cosas, la histórica banda de San Diego tiene preparado el lanzamiento de su séptimo disco oficial para el próximo 16 de marzo bajo nombre homónimo, trabajo que saldrá a exactos ocho años de su último LP (2010, también de carácter homónimo, cuando Scott Weiland todavía aportaba su voz).

Con los adelantos previos de “Meadow” y “Roll Me Under“, ahora el grupo compartió un tercer single de la producción. Se trata de “The Art Of Letting Go“, reposado corte que puedes escuchar a continuación: