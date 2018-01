Stone Temple Pilots anuncia nuevo disco y estrena canción: “Roll Me Under”

Hace casi tres meses, Stone Temple Pilots publicaba un nuevo tema, “Meadow“, esto, junto a la presentación oficial de su nuevo vocalista, Jeff Gutt, quien fue elegido por la banda como su nuevo frontman después de las participaciones que aquel tuvo en las ediciones 2012 y 2013 del programa busca talentos The X Factor (EE.UU.), show que lo eligió como uno de los artistas más influyentes de su historia.

Pues bien, para cerrar a fuego esta alianza, el grupo acaba de anunciar el lanzamiento del séptimo álbum de su carrera, esto, a exactos ocho años de la salida de su último LP, “Stone Temple Pilots” (2010), trabajo que significó el regreso discográfico de los norteamericanos luego de su ruptura en 2002, además de la última contribución en estudio del fallecido Scott Weiland.

El nuevo registro de la banda llegará bajo el mismo nombre que su antecesor, es decir, será una producción de corte homónimo, y la misma tendrá su publicación el próximo 16 de marzo. Sin embargo, eso no es todo, porque el cuarteto compartió el segundo single de aquella: “Roll Me Under“.

El disco se puede pre ordenar AQUÍ. Portada y track listing también están disponibles. Te dejamos con todo este material a continuación:

Track listing “Stone Temple Pilots”: