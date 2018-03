Nueva canción de Stone Temple Pilots: “Never Enough”

Sólo queda una semana para que Stone Temple Pilots tenga su esperado regreso discográfico. Será el próximo 16 de marzo cuando la banda de San Diego publique su nuevo álbum de estudio -de corte homónimo-, uno que significará el estreno en voz de Jeff Gutt, el vocalista actual del grupo.

Con los anticipos previos de “Meadow“, “Roll Me Under” y “The Art Of Letting Go“, ahora los norteamericanos compartieron un cuarto single. Se trata de “Never Enough“, un tema que toma mucho del blues clásico y que saca a relucir el tono más carrasposo de Gutt.

Puedes escuchar la canción aquí: