Nueva canción de Stephen Malkmus & The Jicks: “Middle America”

Han pasado cuatro años desde que Stephen Malkmus & The Jicks publicó su último material original, el muy buen disco que es “Wig Out At Jagbags” (2014), sin embargo, la banda norteamericana acaba de tener su regreso con nueva música.

El grupo liderado por uno de los cerebros tras Pavement regresó con el tema, “Middle America“, corte que refleja el sonido más profundo creado por Malkmus en los noventa. Escucha la canción más abajo.

Además de eso, la banda también anunció una gira por Estados Unidos y Canadá que comenzará el próximo 1 de junio en Minnesota.