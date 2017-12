Nueva canción de Serj Tankian: “Industrialized Overload”

Con más de 30 años en actividad dentro del circuito, el músico norteamericano David Vincent se mantuvo por casi 20 años en Morbid Angel, contando los dos períodos en los que estuvo a cargo de la voz principal y el bajo. También participó en las bandas Genitorturers y Terrorizers, además de colaborar con Soulfly y Nuclear Chaos.

El ex vocalista de la banda de death metal, llegará a nuestro país para presentarse el próximo 20 de abril en el Club Blondie, esto, en el marco de su gira -y mismo nombre de su banda- I Am Morbid, la que también tendrá pasos por otros países de la región sudamericana.

Se espera que en su paso por Chile, Vincent toque los grandes clásicos de Morbid Angel, incluidos en los discos, “Altar Of Madness” (1989), “Blessed Are The Sick” (1991), “Covenant” (1993) y “Domination” (1995).

Las entradas para el show estarán disponibles a partir del jueves 21 de diciembre mediante sistema Ticketek, y sin recargo en tiendas The Knife y Rockmusic, además de Lemmy Bar Restaurant (Constitución 151, Barrio Bellavista). Estos son los precios: