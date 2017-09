Nueva canción de Primus: “The Valley”

viernes, 22 de septiembre de 2017 | 3:53 pm | No hay comentarios

Sólo queda una semana para que el regreso discográfico de Primus sea una realidad. Será el próximo 29 de septiembre cuando la banda norteamericana publique “The Desaturating Seven“, su primer álbum original desde “Green Naugahyde” (2011). Recordemos que “Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble” (2014) es una reversión de Les Claypool y compañía para el score de la película “Willy Wonka & The Chocolate Factory” (1971).

Adelantado previamente por los singles, “The Seven” y “The Scheme“, ahora el registro tiene un nuevo anticipo. Se trata de “The Valley“, corte que confirma que el trabajo se divide en distintos capítulos para contar la fantástica historia de “The Rainbow Goblins“, basada en el libro del mismo nombre publicado por el autor italiano Ul de Rico en 1978.

Te dejamos con la canción aquí: