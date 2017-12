Nueva canción de Philip H. Anselmo & The Illegals: “The Ignorant Point”

Como te contábamos hace unas semanas, Philip H. Anselmo & The Illegals tendrá su regreso discográfico a cinco años del estreno de su primer LP, “Walk Through Exits Only” (2013). La banda del ex Pantera volverá el próximo 26 de enero a través de “Choosing Mental Illness As A Virtue“, registro que será editado por el propio sello de Anselmo, Housecore Records.

Con el primer single del registro ya disponible -“Choosing Mental Illness“-, ahora el grupo compartió un nuevo tema de la producción. Se trata de “The Ignorant Point“, un corte que, de acuerdo al cantante, habla sobre la falsa moral y honestidad en nuestros tiempos.

Te dejamos con el material a continuación: