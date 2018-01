Nueva canción de Philip H. Anselmo & The Illegals: “Delinquent”

Todo está listo para que Philip H. Anselmo & The Illegals tenga su regreso discográfico, esto, a cinco años de su único primer y único álbum publicado, “Walk Through Exits Only” (2013). La banda del ex Pantera volverá el próximo 26 de enero a través de “Choosing Mental Illness As A Virtue“, registro que será editado por el propio sello de Anselmo, Housecore Records.

Con el lanzamiento más que encaminado, y con el estreno previo de dos de sus cortes, “Choosing Mental Illness” y “The Ignorant Point“, ahora el LP cuenta con un tercer single. Se trata de “Delinquent“, una canción llena de cambios que tiene de fondo un sonido “sucio“, casi disonante, que se transforma en algo muy adictivo.

Escucha el tema a continuación: