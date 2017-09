Nueva canción de Morrissey: “Spent The Day In Bed”

Hace poco más de un mes, Morrissey anunciaba el lanzamiento de su disco de estudio, el que llegará el próximo 17 de noviembre para transformarse en el sucesor del excelente “World Peace Is None Of Your Business” (2014). El regreso del ex The Smiths será a través de “Low In High School“, nada menos que el décimo LP de su carrera como solista.

Pues bien, ayer fue el día escogido por el músico inglés para liberar el primer single del álbum, “Spent The Day In Bed“, algo que precisamente muchos hicimos para reponernos de las celebraciones dieciocheras.

Te dejamos con la canción aquí: