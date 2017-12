Nueva canción de MGMT: “When You Die”

Han pasado casi cinco meses desde que Nine Inch Nails publicara su último álbum de estudio, el EP “Add Violence“, segundo registro en una trilogía con formato extended play que partió con “Not The Actual Events” (diciembre, 2016), y que concluirá en una fecha que aún no está definida (se esperaba que su lanzamiento fuera a fines de este año, pero no se ha sabido nada al respecto).

Pues bien, es precisamente en “Add Violence” que la banda formada por Trent Reznor y Atticus Ross ha concentrado la promoción de su trabajo. Esto, porque el grupo acaba de publicar un video en vivo de un ensayo en el que tocan “The Lovers“, segundo corte de la producción. Aunque el clip lleva la descripción anterior, aquel parece más un clip formal del tema en cuestión.

Puedes revisar el material aquí: