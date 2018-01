Nueva canción de MGMT: “Hand It Over”

Todavía no existe una fecha oficial para la salida del nuevo disco de MGMT, sin embargo, la banda norteamericana continúa compartiendo avances del álbum, uno que llevará por nombre “Little Dark Age” transformándose en el sucesor del LP homónimo del grupo (2013).

Adelantado previamente por el corte homónimo de la producción y por “When You Die“, ahora el registro cuenta con un tercer single. Se trata de “Hand It Over“, tema que confirma el sonido más orientado al pop que ya se exhibía en el material anterior.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: