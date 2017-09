Nueva canción de Marilyn Manson: “Kill4me”

miércoles, 20 de septiembre de 2017 | 12:13 pm | No hay comentarios

A una semana de que Marilyn Manson revelara los detalles de su largamente esperado nuevo disco de estudio, “Heaven Upside Down” (que tiene agendada su salida para el próximo 6 de octubre), el músico continúa con la promoción pre lanzamiento de aquel.

El autor de “Rock Is Dead” acaba de liberar el segundo single de la producción, “Kill4me“, corte cargado a los sintetizadores que se transforma en la muestra más reciente del material luego de la agresiva “We Know Where You Fucking Live“.

Puedes escuchar el tema a continuación: