Nueva canción de Liam Gallagher: “Greedy Soul”

miércoles, 27 de septiembre de 2017 | 12:21 pm | No hay comentarios

Cada vez queda menos para que Liam Gallagher publique el primer álbum en solitario de su carrera. El ex Oasis tendrá el lanzamiento de “As You Were” el próximo 6 de octubre, trabajo del que ya adelantó sus tres singles iniciales, “Chinatown“, “For What It’s Worth” y “Wall Of Glass“.

A los anteriores ahora se sumó un cuarto anticipo, “Greedy Soul“, el que también fue presentado por el cantante en vivo en el programa, Later… With Jools Holland. Revisa todo eso más abajo.

Este no es el único anuncio importante que hemos tenido del menor de los Gallagher el día de hoy, porque esta mañana nos enteramos de que aquel será parte de la edición 2018 de Lollapalooza Chile.

Liam Gallagher finishing off Later…with Jools Holland with ‘Greedy Soul’ tonight. pic.twitter.com/4G3vnYzjbW — Mainly Oasis (@MainlyOasis) 26 de septiembre de 2017

