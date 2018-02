Nueva canción de Yo La Tengo: “For You Too”

Hace poco más de un mes, Yo La tengo anunció el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, esto, a tres años de la salida de su último larga duración, “Stuff Like That There” (2015). La icónica banda norteamericana tendrá su regreso el próximo 16 de marzo a través de “There’s a Riot Going On“, el que pasará a engrosar su catálogo a 15 trabajos largos.

Ahora, para seguir adelantando parte del material, y con los cuatro anticipos previos de “You Are Here“, “Shades Of Blue“, “She May, She Might” y “Out Of The Pool“, los de Nueva Jersey compartieron un quinto single de la producción.

El tema corresponde a “For You Too” y lo puedes escuchar aquí: