Nueva canción de Kuervos Del Sur: “Rayo Violeta”

Por fin tenemos nombre y fecha de lanzamiento para el nuevo disco de A Perfect Circle, esto, después de que la banda publicara los dos primeros singles de aquel y nos dejara con las ganas de saber más sobre su esperadísimo cuarto trabajo de estudio.

El nombre de la producción finalmente será “Eat The Elephant“, y la propia tendrá su lanzamiento el próximo 20 de abril incluyendo un total de 12 temas, entre los que aparece uno de título “By And Down The River“, siendo quizás el mismo corte que el grupo publicó hace cuatro años bajo el nombre “By And Down“. O tal vez sea una continuación, con APC nunca se sabe.

Además del anuncio, el track listing y la portada (distintas para las versiones en Cd y Vinilo), la banda también compartió el tercer single de la producción, el que sigue a lo presentado con las excelentes “The Doomed” y “Disillusioned“. El tema en cuestión corresponde a “TalkTalk” y, la verdad, es tanto o más bueno que sus antecesores. Escúchalo más abajo.

El álbum ya se puede pre ordenar a través del SITIO OFICIAL DE LA BANDA.

Track listing “Eat The Elephant”: