Nueva canción de Franz Ferdinand: “Lazy Boy”

Los escoceses de Franz Ferdinand tienen todo listo para el lanzamiento de su nuevo larga duración, el que se transformará en su primer álbum en cinco años y en el sucesor de “Right Thoughts, Right Words, Right Action” (2013).

La banda tendrá su regreso el próximo 9 de febrero a través de “Always Ascending“, disco que ya tuvo sus dos primeros adelantos mediante su single homónimo y “Feel The Love Go“. A estos, hoy se suma un tercer tema titulado “Lazy Boy“, el que ratifica el sonido 2018 del quinteto.

Puedes escuchar la canción aquí: