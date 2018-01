Nueva canción de Franz Ferdinand: “Feel The Love Go”

Cada vez queda menos para que se produzca el esperado regreso discográfico de Franz Ferdinand. Los escoceses publicarán “Always Ascending” el próximo 9 de febrero, esto, a exactos cinco años del lanzamiento de su antecesor, “Right Thoughts, Right Words, Right Action” (2013).

Con el estreno previo del single homónimo del registro, ahora la banda encabezada por Alex Kapranos compartió un segundo corte del mismo. Se trata de “Feel The Love Go“, un tema que esboza un regreso del Franz Ferdinand bailable del pasado. Puedes escuchar la canción más abajo.

Pronto se espera la publicación del video correspondiente al tema (el clip ya está disponible, pero sólo a través de Apple Music). Te dejamos con un adelanto de aquel -compartido en Facebook- después del salto.