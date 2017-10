Nueva canción de Europe: “Election Day”

viernes, 13 de octubre de 2017

El próximo 20 de octubre los suecos de Europe tendrán su regreso discográfico. La banda de “The Final Countdown” volverá a través de “Walk The Earth“, esto, a dos años de la salida de su último larga duración, “War Of Kings” (2015).

Con el avance previo del corte homónimo del álbum, ahora los encabezados por Joey Tempest anticiparon un segundo single. La canción se titula “Election Day” y la puedes escuchar a continuación:

